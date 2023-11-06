Украинские силы достигают успехов на левом берегу в Херсонской области - ISW

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), украинские вооруженные силы продолжают активные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области и достигли подтвержденных успехов.
Также следует отметить, что украинские вооруженные силы продолжают свои наступательные действия недалеко от города Бахмут, а также достигли заметных успехов на западе Запорожской области и на восточном (левом) берегу Херсонской области 5 ноября.
Согласно геолокационным данным, опубликованным 4 ноября, украинские силы совершили небольшой продвижение к юго-западному углу солнечной электростанции возле Подстепного, что находится восточнее города Херсона и недалеко от реки Днепр.
Дополнительные геолокационные снимки также подтверждают, что украинские вооруженные силы удерживают свои позиции в домах в Крынках, что находится на востоке Херсонской области.
Сведения российского военного блогера указывают на то, что позиционные бои происходят в Крынках и вдоль линии Песчановка-Пойма, что находится на востоке Херсона, недалеко от реки Днепр.
В Генеральном штабе Украины подтвердили, что украинские вооруженные силы продолжают наступательные действия на юг от Бахмута и в Мелитополе (Запорожская область). Геолокационные данные также указывают на ограниченное продвижение украинских вооруженных сил на востоке Херсонской области, близ Подстепного, и на западе Запорожской области, вблизи Вербового.
Также следует отметить, что украинские вооруженные силы продолжают свои наступательные действия недалеко от города Бахмут, а также достигли заметных успехов на западе Запорожской области и на восточном (левом) берегу Херсонской области 5 ноября.
Согласно геолокационным данным, опубликованным 4 ноября, украинские силы совершили небольшой продвижение к юго-западному углу солнечной электростанции возле Подстепного, что находится восточнее города Херсона и недалеко от реки Днепр.
Дополнительные геолокационные снимки также подтверждают, что украинские вооруженные силы удерживают свои позиции в домах в Крынках, что находится на востоке Херсонской области.
Сведения российского военного блогера указывают на то, что позиционные бои происходят в Крынках и вдоль линии Песчановка-Пойма, что находится на востоке Херсона, недалеко от реки Днепр.
В Генеральном штабе Украины подтвердили, что украинские вооруженные силы продолжают наступательные действия на юг от Бахмута и в Мелитополе (Запорожская область). Геолокационные данные также указывают на ограниченное продвижение украинских вооруженных сил на востоке Херсонской области, близ Подстепного, и на западе Запорожской области, вблизи Вербового.
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