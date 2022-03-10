Украинские саперы обезвреживают российскую бомбу
11:56 10 Март Киев, Украина
Министерство обороны Украины распространило видео, на котором украинские саперы обезвреживают неразорвавшуюся российскую бомбу ФАБ-250.
ФАБ-2500 с кассетными боеголовками применяются российской авиацией для бомбардировок жилых кварталов украинских городов.
"За прошедшие сутки, 9 марта, расчетами группы пиротехнических работ и подводного разминирования ГСЧС
осуществлялись работы по выполнению 22 заявок на разминирование, поступившие от жителей города Чернигова." - говориться в сообщениях МВД
УКраины.
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