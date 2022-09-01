10:55 25 августа Киев, Украина

Украинские порты в Одесской области сегодня утром покинули еще три судна с агропродукцией, сообщает пресс-служба Минобороны Турции.

Всего в рамках отгрузки зерна, по данным МО Турции, сегодня утром отплыло три судна:

два из Одесского порта;

одно из порта Пивденный.