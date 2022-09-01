Украинские порты в Одесской области сегодня утром покинули еще три судна с агропродукцией, сообщает пресс-служба Минобороны Турции.
Всего в рамках отгрузки зерна, по данным МО Турции, сегодня утром отплыло три судна:
- два из Одесского порта;
- одно из порта Пивденный.
Также сообщается, что сегодня будет досмотрено одно судно, идущее из Украины, и пять судов, следующих в Украину.
Напомним, 22 августа порт Черноморск покинули два судна с украинским зерном - балкер Great Arsenal доставит 25 тысяч тонн пшеницы в Египет, а сухогруз Maranta - 5,3 тысячи тонн кукурузы в Грецию.
Напомним, 22 августа порт Черноморск покинули два судна с украинским зерном - балкер Great Arsenal доставит 25 тысяч тонн пшеницы в Египет, а сухогруз Maranta - 5,3 тысячи тонн кукурузы в Грецию.
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