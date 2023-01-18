Украинские пограничники пресекли попытку врага прорваться в Бахмут

14:35 18 января Киев, Украина

Пограничники обнаружили попытку групп пехоты россиян обойти опорный пункт украинских защитников. Об этом сообщает сайт Госдарственной пограничной службы Украины в среду, 18 января.

"На днях пограничники обнаружили попытку нескольких групп пехоты противника обойти опорный пункт украинских защитников. Чтобы остановить маневр российско-оккупационных войск, наши бойцы навязали оккупантам стрелковый бой и пригласили поддержку", - говорится в сообщении.



В итоге противник вынужденно отказался от идеи обхода рубежа и попытался захватить позиции пограничного подразделения.