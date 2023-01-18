Украинские пограничники пресекли попытку врага прорваться в Бахмут
14:35 18 января Киев, Украина
Пограничники обнаружили попытку групп пехоты россиян обойти опорный пункт украинских защитников. Об этом сообщает сайт Госдарственной пограничной службы Украины в среду, 18 января.
"На днях пограничники обнаружили попытку нескольких групп пехоты противника обойти опорный пункт украинских защитников. Чтобы остановить маневр российско-оккупационных войск, наши бойцы навязали оккупантам стрелковый бой и пригласили поддержку", - говорится в сообщении.
В итоге противник вынужденно отказался от идеи обхода рубежа и попытался захватить позиции пограничного подразделения.
"Огневое поражение захватчиков произвели пограничники-минометчики и артиллерия ВСУ
. Определенный рубеж удержали, активные действия украинских защитников сорвали попытку прорыва оккупантов. Бой длился около двух часов, за этот промежуток времени в неудачной атаке оккупанты потеряли 12 человек - 5 убитыми и 7 ранеными", - подытожили в ГПСУ.
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