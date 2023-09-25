Украинские пограничники и ВСУ вытеснили оккупантов с границы на Харьковщине - ГПС

На Харьковщине, на одном из участков границы с россией, пограничники "Гвардии наступления" совместно с бойцами Вооруженных сил Украины провели успешную операцию по вытеснению российских захватчиков за пределы украинской территории.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Инцидент произошел в Купянском районе, где разведка бригады "Стальной кордон" обнаружила попытки российских сил укрепить свои позиции. Они строили фортификации на российской стороне границы, а затем перешли на территорию Украины для установки укреплений.
Разведчики Государственной пограничной службы смогли определить нахождение примерно полутора десятков российских захватчиков на украинской стороне границы.
Пограничники совместно с бойцами одной из танковых бригад разработали план по вытеснению врага за пределы государственной границы. В ходе операции несколько захватчиков были уничтожены пограничными снайперами. Когда враги начали убегать с территории Украины, защитники открыли огонь из танков и минометов.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Инцидент произошел в Купянском районе, где разведка бригады "Стальной кордон" обнаружила попытки российских сил укрепить свои позиции. Они строили фортификации на российской стороне границы, а затем перешли на территорию Украины для установки укреплений.
Разведчики Государственной пограничной службы смогли определить нахождение примерно полутора десятков российских захватчиков на украинской стороне границы.
Пограничники совместно с бойцами одной из танковых бригад разработали план по вытеснению врага за пределы государственной границы. В ходе операции несколько захватчиков были уничтожены пограничными снайперами. Когда враги начали убегать с территории Украины, защитники открыли огонь из танков и минометов.
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