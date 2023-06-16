Украинские пилоты получат возможность обучения на шведских истребителях JAS 39 Gripen

Швеция предоставит возможность украинским летчикам-истребителям пройти тренировку на шведских истребителях JAS 39 Gripen.
Об этом сообщает tv4.se со ссылкой на министра обороны страны Пола Йонсона, который 25 мая находится с официальным визитом в Украину вместе с министром гражданской обороны Швеции Карлом Оскаром Болином.
По словам Йонсона, несколько опытных украинских пилотов смогут потренироваться на тренажерах и совершить тестовые полеты на JAS 39 Gripen.
Впрочем, обе страны еще должны принять ряд решений, прежде чем учения пройдут, но тренировки можно рассматривать как первый шаг к получению Украиной истребителя, отмечают шведские журналисты.
В то же время вероятность того, что шведские самолеты, принадлежащие Вооруженным силам Швеции, будут задействованы в войне в Украине, сегодня кажется маловероятной. Министр обороны подчеркнул, что шесть дивизий, которые есть у Швеции, останутся в стране.
Как отмечает tv4.se, украинское правительство неоднократно обращалось за помощью с истребителями в несколько стран, в том числе и в Швецию. Запросы были сделаны летом 2022 года. В феврале 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников выразил желание получить доступ к JAS 39 Gripen.
Шведские самолеты JAS 39 Gripen дешевле своих конкурентов и считаются легкими в управлении.
Во время своего визита в Украину шведские чиновники планируют посетить воинские части, уже использующие шведское оборонное оборудование.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Швеции Полом Йонсоном.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии