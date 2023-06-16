Украинские пилоты получат возможность обучения на шведских истребителях JAS 39 Gripen

17:28 25 мая Киев, Украина

Швеция предоставит возможность украинским летчикам-истребителям пройти тренировку на шведских истребителях JAS 39 Gripen.

Об этом сообщает tv4.se со ссылкой на министра обороны страны Пола Йонсона, который 25 мая находится с официальным визитом в Украину вместе с министром гражданской обороны Швеции Карлом Оскаром Болином.

По словам Йонсона, несколько опытных украинских пилотов смогут потренироваться на тренажерах и совершить тестовые полеты на JAS 39 Gripen.

"Речь идет об ориентационном тренинге", - сказал министр TV4 Nyheterna.

Впрочем, обе страны еще должны принять ряд решений, прежде чем учения пройдут, но тренировки можно рассматривать как первый шаг к получению Украиной истребителя, отмечают шведские журналисты.



В то же время вероятность того, что шведские самолеты, принадлежащие Вооруженным силам Швеции, будут задействованы в войне в Украине, сегодня кажется маловероятной. Министр обороны подчеркнул, что шесть дивизий, которые есть у Швеции, останутся в стране.

"Самолеты, которые есть в Швеции, нужны для нашей собственной национальной обороны, и пока речь не идет о предоставлении любых самолетов Украине", — сказал он.

Как отмечает tv4.se, украинское правительство неоднократно обращалось за помощью с истребителями в несколько стран, в том числе и в Швецию. Запросы были сделаны летом 2022 года. В феврале 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников выразил желание получить доступ к JAS 39 Gripen.



Шведские самолеты JAS 39 Gripen дешевле своих конкурентов и считаются легкими в управлении.

“Пилоты- истребители – чрезвычайно важный стратегический потенциал, подготовка которого длится годами, а их лица не могут быть разглашены. Именно поэтому детали того, где, когда и как будут проходить учения, держатся в тайне – но уже сегодня правительство может сказать, что намерено сделать это возможным”, – отмечают шведские журналисты.

"Мы встали на защиту Украины в этой войне и видим угрозу для Швеции, если россия выиграет эту войну", - заявил министр.

Во время своего визита в Украину шведские чиновники планируют посетить воинские части, уже использующие шведское оборонное оборудование.



Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Швеции Полом Йонсоном.