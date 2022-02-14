Украинские парламентарии намерены признать ХАМАС террористической организацией

За признание Украиной ХАМАСа террористической организацией выступили 80 народных депутатов ВРУ, соответствующее постановление уже зарегистрировано.
Об этом в Facebook сообщет нардеп "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.
По словам парламентария, эту инициативу поддержали 80 народных депутатов из разных партий.
По словам парламентария, эту инициативу поддержали 80 народных депутатов из разных партий.
Василевская-Смаглюк отметила, что Кремль использует террористов ХАМАСа для давления на США, чтобы требовать уступки по другим вопросам.
"В частности, о признании аннексии Крыма и по урегулированию военного конфликта на Донбассе, а фактически - для легитимизации российской агрессии против Украины, на условиях Москвы", - добавила она.
Как свидетельствуют данные на сайте парламента, проект постановления передан на рассмотрение руководству.
"В частности, о признании аннексии Крыма и по урегулированию военного конфликта на Донбассе, а фактически - для легитимизации российской агрессии против Украины, на условиях Москвы", - добавила она.
Как свидетельствуют данные на сайте парламента, проект постановления передан на рассмотрение руководству.
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