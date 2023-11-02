Украинские офицеры прошли курс по разведке в Академии обороны Норвегии

10:06 02 ноября Киев, Украина

Академия обороны Норвегии этой осенью провела для украинских военных курс по разведке. Во время учебы военнослужащие из Украины учились осуществлять разведывательную поддержку военных операций.

Об этом сообщили на сайте Академии обороны Норвегии.



Отмечается, в учебе приняли участие 12 украинских офицеров, которые сами являются старшими командирами или инструкторами.



При прохождении курса рассматривались методы структурированного анализа, то есть методы уменьшения ошибок в разведке. Курс дал уникальный взгляд на то, как анализ может повысить аналитическую точность на этапе обработки разведданных.

"Основной целью было усиление аналитической объективности и целостности разведывательной поддержки как во время планирования, так и во время выполнения военных операций", - говорится в сообщении.

Как пишет издание Nettavisen, руководителем курса был подполковник и главный преподаватель разведки Кристиан Борг.

"Было очень приятно иметь таких оптимистичных и преданных офицеров на курсе. Все имели высшее образование, трое из них — доктора наук. Они были чрезвычайно умны и имели большой опыт, некоторые из предыдущей службы в Ираке. На курсе было ощущение «обучение инструкторов», где норвежские инструкторы тоже многому научились", - рассказал Борг.

Кристиан Борг уточнил, что украинские офицеры приняли участие в специально адаптированном двухнедельном курсе разведки, основанном на техниках анализа американской разведки ЦРУ и адаптированном к военным операциям.