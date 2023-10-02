Украинские летчики начали тренировки на авиационных тренажерах для F-16

Украинские летчики, подготавливающиеся к использованию истребителей F-16, уже начали свои тренировки на авиационных тренажерах.
Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ, Юрий Игнат, в рамках телемарафона.
Игнат уточнил, что речь идет не о симуляторах, о которых ранее сообщалось, а о полноценных авиационных тренажерах. Кабины этих тренажеров полностью соответствуют кабинам самолетов F-16 и способны двигаться, обеспечивая летчикам реалистичное обучение.
Дополнительно к этим тренировкам, украинские пилоты будут проводить полеты на реальных самолетах F-16 с инструкторами, чтобы получить необходимый опыт и уверенность в управлении этими истребителями.
Также Игнат подчеркнул, что в данный момент формируются новые группы украинских летчиков, которые отправятся на обучение по управлению F-16. Они активно изучают английский язык и адаптируются к новым самолетам с помощью симуляторов, чтобы быть готовыми к полетам на реальных истребителях.
Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ, Юрий Игнат, в рамках телемарафона.
Игнат уточнил, что речь идет не о симуляторах, о которых ранее сообщалось, а о полноценных авиационных тренажерах. Кабины этих тренажеров полностью соответствуют кабинам самолетов F-16 и способны двигаться, обеспечивая летчикам реалистичное обучение.
Дополнительно к этим тренировкам, украинские пилоты будут проводить полеты на реальных самолетах F-16 с инструкторами, чтобы получить необходимый опыт и уверенность в управлении этими истребителями.
Также Игнат подчеркнул, что в данный момент формируются новые группы украинских летчиков, которые отправятся на обучение по управлению F-16. Они активно изучают английский язык и адаптируются к новым самолетам с помощью симуляторов, чтобы быть готовыми к полетам на реальных истребителях.
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