Украинские и иностранные дипломаты осудили политические преследования Петра Порошенко

15:16 25 Декабрь Киев, Украина

Ряд западных и украинских дипломатов осудили преследование пятого Президента Петра Порошенко. Главный месседж, который они посылают властям в Киеве – это возвращение ко временам Януковича.

Американский дипломат, бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер подчеркивает: борьба Зеленского с прозападным лидером Порошенко выгодна Путину. В то время когда Путин развернул на границах Украины многотысячное войско, Владимир Зеленский борется с прозападными силами в Украине – пишет Волкер в статье «Обратный отсчет начался. Как остановить новое вторжение России в Украину».
«Путин видит, что Украина разделена. Несмотря на то, что российские силы подошли вплотную к границам, президент Владимир Зеленский борется с двумя мощными прозападными силами в Украине – бывшим президентом Петром Порошенко и самым богатым украинским бизнесменом – в то время как другие, более одиозные олигархи остаются в тени», – пишет Волкер. 
«Пора для всех прозападных сил в Украине забыть о своих разногласиях и вместе работать над защитой страны», – убежден Курт Волкер.

Бывший посол США в Украине директор Евразийского центра при Атлантическом совете Джон Гербст, комментируя дело против Порошенко, призвал Зеленского не использовать в политической борьбе средства Януковича.
«Я удивился этой информации. Я считал и считаю, что Зеленский – мастер маркетинговой политики в общении с обществом. Я, конечно, не владею деталями обвинений против Порошенко, но этот шаг напоминает мне о политике Януковича», – говорит Джон Гербст.
Бывший премьер-министр и министр иностранных дел Украины Арсений Яценюк убежден: попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия. «Можно спросить у Януковича. Судьям, которые будут рассматривать эту меру пресечения, хорошо известна судьба лица с фамилией Киреев. Еще есть возможность остановиться. Вместо раздора и политических преследований призываю власти провести открытый разговор с оппозицией и гражданским обществом о том, как объединить и защитить государство перед угрозой наступления России», – пишет Яценюк.
«Подозрение Порошенко – это требование Путина, чтобы он согласился с Зеленским говорить. Для Путина Порошенко – враг номер один», – подчеркивает бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Валерий Чалый. Он убежден – после того, как Порошенко вместе с армией, добровольцами и всем украинским народом уволил две трети оккупированного Донбасса, он стал для Путина врагом номер один.