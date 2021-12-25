Украинские и иностранные дипломаты осудили политические преследования Петра Порошенко

Ряд западных и украинских дипломатов осудили преследование пятого Президента Петра Порошенко. Главный месседж, который они посылают властям в Киеве – это возвращение ко временам Януковича.
Американский дипломат, бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер подчеркивает: борьба Зеленского с прозападным лидером Порошенко выгодна Путину. В то время когда Путин развернул на границах Украины многотысячное войско, Владимир Зеленский борется с прозападными силами в Украине – пишет Волкер в статье «Обратный отсчет начался. Как остановить новое вторжение России в Украину».
Американский дипломат, бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер подчеркивает: борьба Зеленского с прозападным лидером Порошенко выгодна Путину. В то время когда Путин развернул на границах Украины многотысячное войско, Владимир Зеленский борется с прозападными силами в Украине – пишет Волкер в статье «Обратный отсчет начался. Как остановить новое вторжение России в Украину».
«Пора для всех прозападных сил в Украине забыть о своих разногласиях и вместе работать над защитой страны», – убежден Курт Волкер.
Бывший посол США в Украине директор Евразийского центра при Атлантическом совете Джон Гербст, комментируя дело против Порошенко, призвал Зеленского не использовать в политической борьбе средства Януковича.
Бывший посол США в Украине директор Евразийского центра при Атлантическом совете Джон Гербст, комментируя дело против Порошенко, призвал Зеленского не использовать в политической борьбе средства Януковича.
Бывший премьер-министр и министр иностранных дел Украины Арсений Яценюк убежден: попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия. «Можно спросить у Януковича. Судьям, которые будут рассматривать эту меру пресечения, хорошо известна судьба лица с фамилией Киреев. Еще есть возможность остановиться. Вместо раздора и политических преследований призываю власти провести открытый разговор с оппозицией и гражданским обществом о том, как объединить и защитить государство перед угрозой наступления России», – пишет Яценюк.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии