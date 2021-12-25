Украинские и иностранные дипломаты осудили политические преследования Петра Порошенко

15:16 25 Декабрь Киев, Украина





Американский дипломат, бывший спецпредставитель США по делам Украины Ряд западных и украинских дипломатов осудили преследование пятого Президента Петра Порошенко. Главный месседж, который они посылают властям в Киеве – это возвращение ко временам Януковича.Американский дипломат, бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер подчеркивает: борьба Зеленского с прозападным лидером Порошенко выгодна Путину. В то время когда Путин развернул на границах Украины многотысячное войско, Владимир Зеленский борется с прозападными силами в Украине – пишет Волкер в статье «Обратный отсчет начался. Как остановить новое вторжение России в Украину».

«Путин видит, что Украина разделена. Несмотря на то, что российские силы подошли вплотную к границам, президент Владимир Зеленский борется с двумя мощными прозападными силами в Украине – бывшим президентом Петром Порошенко и самым богатым украинским бизнесменом – в то время как другие, более одиозные олигархи остаются в тени», – пишет Волкер.

«Пора для всех прозападных сил в Украине забыть о своих разногласиях и вместе работать над защитой страны», – убежден Курт Волкер.



Бывший посол США в Украине директор Евразийского центра при Атлантическом совете Джон Гербст, комментируя дело против Порошенко, призвал Зеленского не использовать в политической борьбе средства Януковича.

«Я удивился этой информации. Я считал и считаю, что Зеленский – мастер маркетинговой политики в общении с обществом. Я, конечно, не владею деталями обвинений против Порошенко, но этот шаг напоминает мне о политике Януковича», – говорит Джон Гербст.

Бывший премьер-министр и министр иностранных дел Украины Арсений Яценюк убежден: попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия. «Можно спросить у Януковича. Судьям, которые будут рассматривать эту меру пресечения, хорошо известна судьба лица с фамилией Киреев. Еще есть возможность остановиться. Вместо раздора и политических преследований призываю власти провести открытый разговор с оппозицией и гражданским обществом о том, как объединить и защитить государство перед угрозой наступления России», – пишет Яценюк.