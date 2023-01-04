Украинские дипломаты договорились о крупных поставках генераторов

Минэнерго, Мининфраструктуры, Укрэнерго совместно с союзниками продолжают работу над привлечением международной помощи для восстановления энергетической инфраструктуры Украины, пострадавшей от атак рф.
Об этом во время онлайн-брифинга 4 января заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Об этом во время онлайн-брифинга 4 января заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Ранее сообщалось, что Евросоюз передаст Украине 900 генераторов и миллионы энергосберегающих ламп.
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