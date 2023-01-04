Украинские дипломаты договорились о крупных поставках генераторов

15:04 04 января Киев, Украина

Минэнерго, Мининфраструктуры, Укрэнерго совместно с союзниками продолжают работу над привлечением международной помощи для восстановления энергетической инфраструктуры Украины, пострадавшей от атак рф.



Об этом во время онлайн-брифинга 4 января заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на 4 января удалось договориться о поставках почти 1800 трансформаторов тока и напряжения разной мощности, более 7000 генераторов мощностью до 100 кВт и более 600 генераторов мощностью выше 100 кВт, более 40 км кабеля и сотен наименований запчастей для энергооборудования, обогревателей и т.д." , - уточнил глава МИД.

Ранее сообщалось, что Евросоюз передаст Украине 900 генераторов и миллионы энергосберегающих ламп.