Украинские десантники взяли в плен подполковника российской армии

Группа "Барс" разведроты 25 воздушно-десантной бригады взяла в плен подполковника Вооруженных сил рф Артема Хелемендика из 18 мотострелковой дивизии. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.
Журналист также обнародовал фото пленника. На снимках видно, что пленный лежит на земле без штанов.
Как сообщалось,10 сентября, в освобожденном от российских захватчиков городе Балаклея на Харьковщине был торжественно поднят украинский флаг.
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