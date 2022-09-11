Украинские десантники взяли в плен подполковника российской армии

Группа "Барс" разведроты 25 воздушно-десантной бригады взяла в плен подполковника Вооруженных сил рф Артема Хелемендика из 18 мотострелковой дивизии. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Журналист также обнародовал фото пленника. На снимках видно, что пленный лежит на земле без штанов.

«Подразделения этой дивизии панически бегут по разным направлениям», – написал Бутусов.

Как сообщалось,10 сентября, в освобожденном от российских захватчиков городе Балаклея на Харьковщине был торжественно поднят украинский флаг.