Украинские десантники взяли в плен подполковника российской армии

09:38 11 сентября Киев, Украина

Группа "Барс" разведроты 25 воздушно-десантной бригады взяла в плен подполковника Вооруженных сил рф Артема Хелемендика из 18 мотострелковой дивизии. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Взят в плен подполковник 18 мотострелковой дивизии армии рф

Военный билет плененного подполковника

Пленный подполковник рф без штанов.

Журналист также обнародовал фото пленника. На снимках видно, что пленный лежит на земле без штанов.

«Подразделения этой дивизии панически бегут по разным направлениям», – написал Бутусов.

Как сообщалось,10 сентября, в освобожденном от российских захватчиков городе Балаклея на Харьковщине был торжественно поднят украинский флаг.