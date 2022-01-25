Украинские депутаты сегодня рассмотрят обращение к международным организациям из-за российской угрозы

Сегодня на пленарном заседании народные депутаты планируют рассмотреть обращение парламента к международным парламентам, правительствам и организациям о неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации.
Об этом говорится в повестке дня, обнародованной на сайте Рады.
Проект постановления «Об обращении Верховной Рады Украины в Организацию Объединенных Наций, Европейский парламент, правительства и парламенты иностранных государств и парламентские ассамблеи международных организаций относительно неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины» (No6543) запланирован на рассмотрение пятым вопросом.
Перед этим депутаты намерены разблокировать подписание председателем Совета и президентом законов «Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав» об обеспечении сбора дохода от прав организациями коллективного управления» (No 5572) и «О Национальной комиссии, что осуществляет государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи» (No6055), отклонив проекты постановлений об их отмене.
Нардепы также планируют создать парламентскую Временную специальную комиссию по проверке возможных фактов нарушения Уполномоченным Верховной Рады по правам человека присяги (проект постановления No6322).
Кроме этого, повесткой дня к рассмотрению в повторном первом чтении предлагаются законопроект «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении» (No2683).
В свою очередь, во втором чтении планируется рассмотрение проектов «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок» (No6084), «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно особой процедуры рассмотрения законопроектов втором чтении» (No3415), «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно полномочий высших специализированных судов по рассмотрению дел об административных правонарушениях» (No5490).
Отметим, перед началом пленарного заседания состоится закрытая рабочая встреча с участием руководства Верховной Рады , министра обороны Алексея Резникова, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и глав парламентских фракций и групп по вопросам национальной безопасности и обороны.
Проект постановления «Об обращении Верховной Рады Украины в Организацию Объединенных Наций, Европейский парламент, правительства и парламенты иностранных государств и парламентские ассамблеи международных организаций относительно неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины» (No6543) запланирован на рассмотрение пятым вопросом.
Перед этим депутаты намерены разблокировать подписание председателем Совета и президентом законов «Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав» об обеспечении сбора дохода от прав организациями коллективного управления» (No 5572) и «О Национальной комиссии, что осуществляет государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи» (No6055), отклонив проекты постановлений об их отмене.
Нардепы также планируют создать парламентскую Временную специальную комиссию по проверке возможных фактов нарушения Уполномоченным Верховной Рады по правам человека присяги (проект постановления No6322).
Кроме этого, повесткой дня к рассмотрению в повторном первом чтении предлагаются законопроект «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении» (No2683).
В свою очередь, во втором чтении планируется рассмотрение проектов «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок» (No6084), «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно особой процедуры рассмотрения законопроектов втором чтении» (No3415), «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно полномочий высших специализированных судов по рассмотрению дел об административных правонарушениях» (No5490).
Отметим, перед началом пленарного заседания состоится закрытая рабочая встреча с участием руководства Верховной Рады , министра обороны Алексея Резникова, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и глав парламентских фракций и групп по вопросам национальной безопасности и обороны.
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