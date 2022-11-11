Украинские бойцы записали обращение к военным рф и беларуси

19:04 11 ноября Киев, Украина

Обращение ВСУ к военнослужащим объединенной группировки войск республики беларусь и российской федерации публикуют в соцсетях.

В видеоролике украинские военные призывают белорусов ни в коем случае не выполнять преступные приказы их командования. Но если уж не выполнить приказ не получиться, военных призывают заглушить моторы техники и разрядить оружие, поднять белые флаги.
 
"Ваш отказ от убийства украинцев мы примем как акт проявления дружеских и соседских отношений и будем благодарны за это", - говорится в сообщении.
 
Вместо этого ВСУ гарантируют белорусам либо возвращение домой, либо достойное пребывание в Украине до окончания войны в специально оборудованных военных городках.