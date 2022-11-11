Украинские бойцы записали обращение к военным рф и беларуси

Обращение ВСУ к военнослужащим объединенной группировки войск республики беларусь и российской федерации публикуют в соцсетях.
В видеоролике украинские военные призывают белорусов ни в коем случае не выполнять преступные приказы их командования. Но если уж не выполнить приказ не получиться, военных призывают заглушить моторы техники и разрядить оружие, поднять белые флаги.
В видеоролике украинские военные призывают белорусов ни в коем случае не выполнять преступные приказы их командования. Но если уж не выполнить приказ не получиться, военных призывают заглушить моторы техники и разрядить оружие, поднять белые флаги.
Вместо этого ВСУ гарантируют белорусам либо возвращение домой, либо достойное пребывание в Украине до окончания войны в специально оборудованных военных городках.
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