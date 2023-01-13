Украинские бойцы за сутки успешно отбили атаки рф в 16 населенных пунктах

За минувшие сутки подразделения украинских сил отразили атаки рашистов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганщины, и Спорное, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Предтечино, Курдюмовка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Большая Новоселка Донетчины.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 13 января.
В то же время противник нанес пять ракетных ударов по мирным городам Константиновка, Краматорск и Запорожье. Также оккупанты совершили 52 обстрела из РСЗО и 18 авиаударов.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил беларуси и россии продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Порохонь и Бачевск Сумской области, а также Стрелка, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Чугуновка и Редкодуб на Харьковщине.
На Купянском направлении под огнем противника были районы населенных пунктов Двуречная, Западное, Синьковка, Орлянка, Кисловка, Котляровка, Колесниковка, Берестово, Богуславка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.
На Лиманском направлении враг обстрелял Грековку, Макеевку, Невское, Червонопоповку и Диброву Луганской области.
На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба и Северное Донецкой области.
На Авдеевском направлении обстреляны Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Новомихайловка.
На Новопавловском направлении огневому воздействию подверглись Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.
В Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Времовка и Свободное Поле на Донетчине и Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Красное, Чаривне, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов и Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении из минометов и артиллерии обстреляли Антоновку и Херсон.
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения противника, а также пять ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
В то же время, наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.
Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь поразили три пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, вражеский зенитный ракетный комплекс С-300, три склада боеприпасов, а также три других важных объекта оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 13 января.
В то же время противник нанес пять ракетных ударов по мирным городам Константиновка, Краматорск и Запорожье. Также оккупанты совершили 52 обстрела из РСЗО и 18 авиаударов.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил беларуси и россии продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Порохонь и Бачевск Сумской области, а также Стрелка, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Чугуновка и Редкодуб на Харьковщине.
На Купянском направлении под огнем противника были районы населенных пунктов Двуречная, Западное, Синьковка, Орлянка, Кисловка, Котляровка, Колесниковка, Берестово, Богуславка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.
На Лиманском направлении враг обстрелял Грековку, Макеевку, Невское, Червонопоповку и Диброву Луганской области.
На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба и Северное Донецкой области.
На Авдеевском направлении обстреляны Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Новомихайловка.
На Новопавловском направлении огневому воздействию подверглись Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.
В Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Времовка и Свободное Поле на Донетчине и Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Красное, Чаривне, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов и Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении из минометов и артиллерии обстреляли Антоновку и Херсон.
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения противника, а также пять ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
В то же время, наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.
Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь поразили три пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, вражеский зенитный ракетный комплекс С-300, три склада боеприпасов, а также три других важных объекта оккупантов.
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