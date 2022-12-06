Украинские бойцы вблизи границы с беларусью провели учения

18:50 06 декабря Киев, Украина





Об этом сообщила пресс-служба Бойцы Вооруженных сил Украины совместно теробороной провели у границы с беларусью штабную тренировку.Об этом сообщила пресс-служба ВСУ

"По требованию командующего группировки Сил и средств обороны города Киева проведена совместная штабная тренировка 120 бригады территориальной обороны ВСУ с подчиненными воинскими частями в полосе обороны вблизи участка границы с республикой беларусь",- отмечают в ведомстве.

Сообщается, что во время учений воинские части усовершенствовали навыки взаимодействия между низшим и высшим штабами.



Кроме того, были привлечены силы и средства, которые есть в оперативном подчинении 120 отдельной бригады ТрО.