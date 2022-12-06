Украинские бойцы вблизи границы с беларусью провели учения

Бойцы Вооруженных сил Украины совместно теробороной провели у границы с беларусью штабную тренировку.
Об этом сообщила пресс-служба ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба ВСУ.
Сообщается, что во время учений воинские части усовершенствовали навыки взаимодействия между низшим и высшим штабами.
Кроме того, были привлечены силы и средства, которые есть в оперативном подчинении 120 отдельной бригады ТрО.
Кроме того, были привлечены силы и средства, которые есть в оперативном подчинении 120 отдельной бригады ТрО.
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