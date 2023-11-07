Украинские бойцы уничтожили российский "Солнцепек" и две гаубицы на Таврическом направлении

12:33 07 ноября Киев, Украина

На Таврическом направлении украинские военные успешно уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и две самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С".



Эту информацию представил командующий Оперативно-стратегической группировкой войск (ОСУВ) "Таврия" Александр Тарнавский.



Согласно его данным, российские силы провели три авиаудара, участвовали в 58 боевых столкновениях и выпустили 944 артобстрела.



Наступление противника не принесло успеха в районах населенных пунктов, включая Степное, Авдеевку, Тоненькое, Красногоровку, Марьинку и Старомайорское в Донецкой области, а также Красное, Роботино и окрестности Вербового в Запорожской области, как отметил Тарнавский.



Силы ракетных войск и артиллерии в составе ОСУВ "Таврия" выполнили важные огневые задачи в течение суток, суммарно проведя 1 322 огневых удара. В результате боевых действий, враг понес значительные потери в 583 человека и было уничтожено 31 единицу военной техники, включая танк, четыре боевых машин для механизированных войск, семь артиллерийских систем, одну ракетную систему залпового огня, 11 беспилотных летательных аппаратов, шесть автомобилей и одну единицу специализированной техники.