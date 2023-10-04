Украинские бойцы продвинулись в районе Роботино на 600 метров от предыдущих позиций

Украинские защитники продолжают наступление в районе села Роботино в Запорожской области и уже продвинулись на 600 метров от предыдущих позиций.
Об этом сообщил Александр Штупун, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, в ходе телемарафона.
Об этом сообщил Александр Штупун, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, в ходе телемарафона.
Силы Украины также продолжают давление на Мелитопольском направлении, и за последние три дня удалось взять в плен 25 оккупантов.
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