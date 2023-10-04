Украинские бойцы продвинулись в районе Роботино на 600 метров от предыдущих позиций

17:58 04 октября Киев, Украина

Украинские защитники продолжают наступление в районе села Роботино в Запорожской области и уже продвинулись на 600 метров от предыдущих позиций.

Об этом сообщил Александр Штупун, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, в ходе телемарафона.
"Мы добились частичного успеха к западу от Роботино. Наши воины наносят врагу потери в живой силе и технике, укрепляются на захваченных позициях. На некоторых направлениях удалось продвинуться на 100-600 метров", - подчеркнул он.
Силы Украины также продолжают давление на Мелитопольском направлении, и за последние три дня удалось взять в плен 25 оккупантов.
"Однако враг не сдаётся и пытается вернуть потерянные позиции, особенно на запад и юго-восток от Вербового и Малой Токмачки. Он даже привлекает десантные войска, но несёт значительные потери", - добавил спикер.