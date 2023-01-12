Украинские бойцы отбили атаки оккупантов в 12 районах населенных пунктов

За сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки захватчиков в районах 12 населенных пунктов: Стельмаховка, Кременная на Луганщине и Раздоловка, Соль, Красная Гора, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Майорск, Первомайское, Красногоровка Донецкой области.
Об этом 12 января сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.
В течение 11 января оккупанты нанесли четыре ракетных (по гражданским объектам Лимана и Часового Яра в Донецкой области), а также 23 авиационных удара. Кроме того, было совершено 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Об этом 12 января сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.
В течение 11 января оккупанты нанесли четыре ракетных (по гражданским объектам Лимана и Часового Яра в Донецкой области), а также 23 авиационных удара. Кроме того, было совершено 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.
На других направлениях враг обстреливал мирные населенные пункты из разных видов оружия.
На других направлениях враг обстреливал мирные населенные пункты из разных видов оружия.
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения войск рф, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
За прошедшие сутки Силы обороны сбили вертолет Ка-52 и два разведывательных БПЛА типа Орлан-10.
Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили вражеский пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы и три склада боеприпасов захватчиков.
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