Украинские бойцы отбили атаки оккупантов в 12 районах населенных пунктов

09:42 12 января Киев, Украина

За сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки захватчиков в районах 12 населенных пунктов: Стельмаховка, Кременная на Луганщине и Раздоловка, Соль, Красная Гора, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Майорск, Первомайское, Красногоровка Донецкой области.



Об этом 12 января сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.



В течение 11 января оккупанты нанесли четыре ракетных (по гражданским объектам Лимана и Часового Яра в Донецкой области), а также 23 авиационных удара. Кроме того, было совершено 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Есть опасность авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины", - подчеркнуло украинское военное командование.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.



На других направлениях враг обстреливал мирные населенные пункты из разных видов оружия.

"Вблизи населенного пункта Раденск Херсонской области, российские захватчики построили сеть окопов и блиндажей с использованием морских контейнеров, которые до этого обустраивались под полевой госпиталь", - отметили в Генштабе.



Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения войск рф, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.



За прошедшие сутки Силы обороны сбили вертолет Ка-52 и два разведывательных БПЛА типа Орлан-10.



Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили вражеский пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы и три склада боеприпасов захватчиков.