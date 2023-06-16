Украинские бойцы опровергают уничтожение танка: попадание в деревянный макет

18:13 12 июня Киев, Украина





Эту информацию передает подразделение К2 54-й отдельной механизированной бригады.



11 июня российские медиаканалы опубликовали видео, якобы демонстрирующее уничтожение танка при помощи дрона "Ланцет". Украинские военные опровергают заявления российских сил о якобы уничтожении украинского танка с помощью дрона-камикадзе "Ланцет". Солдаты российской федерации, по факту, попали в деревянный макет.Эту информацию передает подразделение К2 54-й отдельной механизированной бригады.11 июня российские медиаканалы опубликовали видео, якобы демонстрирующее уничтожение танка при помощи дрона "Ланцет".



Однако, 12 июня появилось видео с другого ракурса, на котором автор утверждает, что его танк был деревянным макетом.



На видео присутствует ненормативная лексика: