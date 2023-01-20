Украинские бойцы ликвидировали завербованного "Вагнером" африканца

В Украине ликвидирован наемник ЧВК Вагнер из Танзании, Таримо Немес Раймонд. Африканец ранее проходил обучение в российском университете, но в рф его арестовали за продажу наркотиков.
Об этом сообщают росСМИ.
В итоге его завербовала группа Вагнера, которая обычно обещает заключенным досрочное освобождение, если те согласятся воевать в Украине.
В сообщении сказано, что 31-летний Таримо имел позывной Мбэа. Украинские защитники ликвидировали наемника ЧВК Вагнер под Бахмутом.
Известно, что он исполнял обязанности штурмовика.
Погибшего наградили посмертно медалью За отвагу и окопным крестом ЧВК Вагнера.
Похороны наемника из Танзании состоялись на Кубани по православному обряду.
Об этом сообщают росСМИ.
В итоге его завербовала группа Вагнера, которая обычно обещает заключенным досрочное освобождение, если те согласятся воевать в Украине.
В сообщении сказано, что 31-летний Таримо имел позывной Мбэа. Украинские защитники ликвидировали наемника ЧВК Вагнер под Бахмутом.
Известно, что он исполнял обязанности штурмовика.
Погибшего наградили посмертно медалью За отвагу и окопным крестом ЧВК Вагнера.
Похороны наемника из Танзании состоялись на Кубани по православному обряду.
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