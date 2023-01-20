Украинские бойцы ликвидировали завербованного "Вагнером" африканца

19:02 20 января Киев, Украина

В Украине ликвидирован наемник ЧВК Вагнер из Танзании, Таримо Немес Раймонд. Африканец ранее проходил обучение в российском университете, но в рф его арестовали за продажу наркотиков.

Об этом сообщают росСМИ.

В итоге его завербовала группа Вагнера, которая обычно обещает заключенным досрочное освобождение, если те согласятся воевать в Украине.

В сообщении сказано, что 31-летний Таримо имел позывной Мбэа. Украинские защитники ликвидировали наемника ЧВК Вагнер под Бахмутом.

Известно, что он исполнял обязанности штурмовика.

Погибшего наградили посмертно медалью За отвагу и окопным крестом ЧВК Вагнера.

Похороны наемника из Танзании состоялись на Кубани по православному обряду.