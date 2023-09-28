Украинские бойцы "Азов" взяли в плен российских солдат и командира

Бойцы 1-го и 2-го батальонов 12-й бригады специального назначения "Азов" из состава Национальной гвардии Украины в рамках штурма вражеских позиций сумели захватить четырех военнослужащих из рядов российской армии. Среди пленных находятся командир отделения 228-го мотострелкового полка, а также рядовые солдаты, представляющие подразделение "Шторм-Z".
Об этом событии было объявлено в официальном канале "Азов" в Telegram.
Пострадавшим военнопленным была предоставлена неотложная медицинская помощь, обеспечены адекватные условия содержания, и они будут переданы в обменный фонд.
"Азов" призывает военнослужащих российской федерации сдаваться в плен с целью сохранения собственных жизней и возможности вернуться к своим близким.
Об этом событии было объявлено в официальном канале "Азов" в Telegram.
Пострадавшим военнопленным была предоставлена неотложная медицинская помощь, обеспечены адекватные условия содержания, и они будут переданы в обменный фонд.
"Азов" призывает военнослужащих российской федерации сдаваться в плен с целью сохранения собственных жизней и возможности вернуться к своим близким.
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