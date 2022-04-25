Украинские беженцы могут стать рабочей силой в Европе

Украинские беженцы, которые захотят остаться за границей на долгий период, могут стать позитивным фактором для Европы, которой не будет хватать рабочей силы.
Об этом заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер в интервью "Голоса Америки".
Война в Украине больше всего повлияла на развивающиеся восточноевропейские экономики, в том числе из-за того, что они принимают много беженцев. Поэтому для таких стран (за исключением Украины, России, Беларуси и Турции) был ухудшен прогноз по экономическому росту.
По данным ООН, количество беженцев, выехавших из Украины с начала полномасштабного российского вторжения, по состоянию на 19 апреля составила 5,034 млн человек.
Еще 7,1 миллиона граждан Украины считаются внутренне перемещенными лицами.
Еще 7,1 миллиона граждан Украины считаются внутренне перемещенными лицами.
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