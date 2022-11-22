Украинские атаки уменьшают влияние россии на Черном море - британская разведка

10:24 22 ноября Киев, Украина

Вероятная атака Украины на российский нефтяной терминал в Новороссийске привела к уменьшению влияния россии на Черном море.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
"18 ноября 2022 года многочисленные российские и украинские СМИ сообщили о нападении на нефтяной терминал в порту Новороссийск на черноморском побережье россии. Рядом с нефтяным терминалом находится большая база Черноморского флота россии (ЧФ)", - напомнили в министерстве.
По данным британской стороны, при этом Черноморский флот переместил много операций, связанных с подлодками, в Новороссийск после того, как летом Украина нанесла удар по их базе в Севастополе в оккупированном Крыму.
"Командование рф, скорее всего, будет озабочено угрозами для базирующейся в Новороссийске флотилии десантных кораблей. Эти суда относительно уязвимы без сопровождения и играют более важную роль в поставке российских сил в Украину после повреждения Керченского моста в октябре", — отмечается в сообщении. 
В Минобороны королевства отмечают, что хотя полные подробности инцидента еще неизвестны, но любая демонстрация украинской стороной способностью угрожать Новороссийску, скорее всего, станет дальнейшим стратегическим вызовом для ЧФ.
"Это также еще больше подорвет и без того уменьшенное морское влияние россии в Черном море", - подчеркивают в министерстве.