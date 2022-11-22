Украинские атаки уменьшают влияние россии на Черном море - британская разведка

10:24 22 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает Министерство обороны Вероятная атака Украины на российский нефтяной терминал в Новороссийске привела к уменьшению влияния россии на Черном море.Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"18 ноября 2022 года многочисленные российские и украинские СМИ сообщили о нападении на нефтяной терминал в порту Новороссийск на черноморском побережье россии. Рядом с нефтяным терминалом находится большая база Черноморского флота россии (ЧФ)", - напомнили в министерстве.

По данным британской стороны, при этом Черноморский флот переместил много операций, связанных с подлодками, в Новороссийск после того, как летом Украина нанесла удар по их базе в Севастополе в оккупированном Крыму.

"Командование рф, скорее всего, будет озабочено угрозами для базирующейся в Новороссийске флотилии десантных кораблей. Эти суда относительно уязвимы без сопровождения и играют более важную роль в поставке российских сил в Украину после повреждения Керченского моста в октябре", — отмечается в сообщении.

В Минобороны королевства отмечают, что хотя полные подробности инцидента еще неизвестны, но любая демонстрация украинской стороной способностью угрожать Новороссийску, скорее всего, станет дальнейшим стратегическим вызовом для ЧФ.