Украинские атаки уменьшают влияние россии на Черном море - британская разведка

Вероятная атака Украины на российский нефтяной терминал в Новороссийске привела к уменьшению влияния россии на Черном море.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
По данным британской стороны, при этом Черноморский флот переместил много операций, связанных с подлодками, в Новороссийск после того, как летом Украина нанесла удар по их базе в Севастополе в оккупированном Крыму.
В Минобороны королевства отмечают, что хотя полные подробности инцидента еще неизвестны, но любая демонстрация украинской стороной способностью угрожать Новороссийску, скорее всего, станет дальнейшим стратегическим вызовом для ЧФ.
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