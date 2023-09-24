Украинские атаки разрушают репутацию и рынок продажи российских ПВО - Буданов

11:27 24 сентября Киев, Украина

Одним из источников дохода российской федерации, кроме нефти, является торговля оружием. Война с Украиной крайне негативно повлияла на этот источник. Помимо того, что выросли собственные потребности в вооружении, упала популярность российского оружия, не способного проявиться на поле боя.

Как заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов, продажи российской системы ПВО С-400 страдают после успешных атак Украины на российские объекты в оккупированном Крыму. Об этом он сказал в интервью изданию Drive во время пребывания в США.

"Вооруженные силы Украины разбивают дыры в заявленном военном преимуществе россии, показывая, что ее система ПВО следующего поколения С-400 не стоит миллиардов долларов, за которые Москва продает ее на мировом рынке", – сказал Буданов.

Атаки, по его словам, демонстрируют, что "расхваленная ракетная система "земля-воздух" С-400 Триумф не может защитить российскую оккупацию полуострова, что "потенциально подрывает продажную рекламу Кремля".

По словам Буданова, Украина преследует краткосрочные военные цели, уничтожая средства противовоздушной обороны россии. Но "с политической точки зрения мы также показываем очевидную несостоятельность российских систем ПВО". А это соответственно делает их менее прибыльными на мировых рынках вооружений.

Удары беспилотников в Москве показывают, что С-400 " не может обеспечить даже безопасность российской столицы", подчеркнул Буданов.

"Когда весь мир видит, что какие-то беспилотники атакуют Москву, никто больше не хочет покупать российские системы ПВО", – сказал он, добавив, что это очень больно для россиян.

Напомним, 22 сентября во временно оккупированном Севастополе атаковали штаб Черноморского флота рф. По данным ГУР, погибли по меньшей мере девять членов российского штаба и 16 были ранены. Среди последних – есть российские генералы.