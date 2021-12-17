Украинская сторона инициирует экстренное внеочередное заседание ТКГ

14:14 06 Апрель Киев, Украина

Из-за обострения ситуации на Востоке Украины, украинская делегация в ТКГ созывает экстренное внеочередное заседание

Запрос уже послали в ОБСЕ. Очередное заседание ТКГ должно пройти на следующей неделе, сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ во вторник, 6 апреля.



Украина инициирует заседание, так как в результате обстрела был ранен мирный житель Красногоровки (Донецкая область). Также в результате прицельного огня, в том числе снайперского, погибли 3 украинских бойцов, еще четверо получили ранения и травмы.

"Эти грубые нарушения режима прекращения огня на фоне беспрецедентного усиления группировки войск Российской Федерации вблизи государственной границы Украины и воинственной риторики представителей ОРДЛО вызывают глубокую обеспокоенность у политического руководства Украины и международных партнеров", - говорится в сообщении.

Очередное заседание ТКГ должно пройти на следующей неделе.