Украинская сторона инициирует экстренное внеочередное заседание ТКГ

Из-за обострения ситуации на Востоке Украины, украинская делегация в ТКГ созывает экстренное внеочередное заседание.
Запрос уже послали в ОБСЕ. Очередное заседание ТКГ должно пройти на следующей неделе, сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ во вторник, 6 апреля.
Украина инициирует заседание, так как в результате обстрела был ранен мирный житель Красногоровки (Донецкая область). Также в результате прицельного огня, в том числе снайперского, погибли 3 украинских бойцов, еще четверо получили ранения и травмы.
Очередное заседание ТКГ должно пройти на следующей неделе.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии