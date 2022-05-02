Украинская разведка знает о расположении складов врага

17:04 02 мая Киев, Украина

В распоряжении разведки сейчас есть все данные о деятельности российских оккупационных войск, заверил спикер министерства.

 
Украинская военная разведка обладает всей информацией о расположении складов с боеприпасами врага на территории России возле границ Украины.

Об этом сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
 
"Это ведомство (разведка) активно работает, и в его распоряжении сейчас есть вся информация о деятельности российских оккупационных войск, а также о тех подразделениях, которые сосредотачиваются на границе Украины, – заявил он. – Такая информация (о складах), убежден, у разведки есть".
 
При этом Мотузяник добавил, что управление разведки дает в ровно столько информации, сколько возможно, чтобы не навредить безопасности Украины.