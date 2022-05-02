Украинская разведка знает о расположении складов врага

"Это ведомство (разведка) активно работает, и в его распоряжении сейчас есть вся информация о деятельности российских оккупационных войск, а также о тех подразделениях, которые сосредотачиваются на границе Украины, – заявил он. – Такая информация (о складах), убежден, у разведки есть".