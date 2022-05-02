Украинская разведка знает о расположении складов врага

В распоряжении разведки сейчас есть все данные о деятельности российских оккупационных войск, заверил спикер министерства.
Украинская военная разведка обладает всей информацией о расположении складов с боеприпасами врага на территории России возле границ Украины.
Об этом сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
Об этом сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом Мотузяник добавил, что управление разведки дает в ровно столько информации, сколько возможно, чтобы не навредить безопасности Украины.
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