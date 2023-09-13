Украинская разведка подтвердила поражение российских судов в Севастополе

11:57 13 сентября Киев, Украина

Украинская разведка подтвердила информацию о поражении двух российских судов в Севастополе. Эту информацию подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины, Андрей Юсов. Однако, конкретные сведения о пораженных судах не были предоставлены.



Согласно данным Telegram-каналов SHOT и Baza, речь идет о большом десантном корабле "Минск" и подводной лодке "Ростов-на-Дону", которые вспыхнули в результате инцидента. Оба судна находились на ремонте в сухом доке на момент инцидента.



Тем не менее, ряд аналитиков, занимающихся открытым источниковым исследованием (OSINT), после анализа спутниковых снимков высказали предположение, что повреждения могли быть нанесены большому десантному кораблю "Ропуча" и подводной лодке типа KILO, которая может носить ракеты "Калибр".

Оба эти судна также находились в сухом доке в Севастополе на момент инцидента, который вызвал большой интерес и обсуждение в мировых СМИ.