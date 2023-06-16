Украинская разведка объяснила цель фейка кремля о системе Patriot

12:09 19 мая Киев, Украина

Российская федерация не достигла желаемых результатов в своей информационно-психологической операции, связанной с присутствием "беспилотников над кремлем". Поэтому они придумали новый фейк о якобы уничтожении системы Patriot в Украине.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

Согласно данным, беспилотник, который наблюдали над кремлем, и его якобы украинское происхождение, являются чисто манипулятивной операцией, задуманной российскими властями с целью воздействия на собственное население.

"Их целью является создание образа необходимости в военных действиях и защите от якобы Украины и западного мира. Однако эта информационная операция им не удалась в достаточной степени, чтобы достичь запланированных результатов. Тем не менее, они понимают, что имеющаяся ситуация может привести к дополнительным репутационным потерям, и поэтому россияне приняли решение якобы нанести ответный удар, при этом притворившись уничтожением чего-то значительного", - подчеркнул Черняк.

Именно поэтому российская федерация пытается убедить в своей способности "отомстить" и "уничтожить" систему Patriot.