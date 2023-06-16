Украинская разведка объяснила цель фейка кремля о системе Patriot
12:09 19 мая Киев, Украина
Российская федерация не достигла желаемых результатов в своей информационно-психологической операции, связанной с присутствием "беспилотников над кремлем". Поэтому они придумали новый фейк о якобы уничтожении системы Patriot в Украине.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.
Согласно данным, беспилотник, который наблюдали над кремлем, и его якобы украинское происхождение, являются чисто манипулятивной операцией, задуманной российскими властями с целью воздействия на собственное население.
"Их целью является создание образа необходимости в военных действиях и защите от якобы Украины и западного мира. Однако эта информационная операция им не удалась в достаточной степени, чтобы достичь запланированных результатов. Тем не менее, они понимают, что имеющаяся ситуация может привести к дополнительным репутационным потерям, и поэтому россияне приняли решение якобы нанести ответный удар, при этом притворившись уничтожением чего-то значительного", - подчеркнул Черняк.
Именно поэтому российская федерация пытается убедить в своей способности "отомстить" и "уничтожить" систему Patriot.
"В общем, целью их последних обстрелов Украины является выявление нашей системы противовоздушной обороны, отвлечение систем от линии фронта, изучение и уничтожение наших военных объектов. Мы считаем, что такая деятельность будет продолжаться до тех пор, пока у них хватает ресурсов", -
пояснил представитель ГУР
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