Украинская разведка доложила о преобладании в арсенале рф советской военной техники

10:43 21 апреля Киев, Украина

Российское военное командование для восстановления своих боевых способностей все чаще прибегает к использованию техники советского производства, долгое время находившейся на базах хранения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.



Решительное сопротивление и устойчивость украинской армии помешали российским планам в короткие сроки достичь цели и создали необходимость постоянного пополнения личным составом и военной техникой российской группировки в связи с большими потерями.



«Для восстановления своих боевых способностей ВС России все чаще прибегают к использованию техники советского производства, долгое время (с 1970-х годов) находившейся на базах хранения. Значительное внимание уделяется увеличению возможностей артиллерийских и ракетных подразделений для непрерывных обстрелов украинских городов», – говорится в сообщении.



В частности, в течение апреля:



- с арсенала ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ) (Уссурийск, Приморский край) Восточного ВО снято 18 САУ «Мста-С»;



- из 94 арсенала ГРАУ (Омск) – 28 САУ «Акация»;



- из арсенала комплексного хранения РАВ (Гагаринский, Свердловская обл.) центра материально-технического обеспечения Центрального ВО осуществляется перемещение в базу хранения РАВ (Новочеркасск) 15 САУ «Мста-С», 5 САУ «Акация», 20 САУ «Гвоздика»;



- из 109 арсенала ГРАУ (Батарейна, Иркутская обл.) – 15 РСЗО «Ураган» и 11 ТРК «Точка-У».



Кроме того, в н.п. Киевский (Московская обл.) зафиксирован перемещение эшелона в составе: шести РСЗО «Град»; 8 РСЗО «Ураган» и 7 ТОМ РСЗО «Ураган». По предварительным данным, техника снята с арсеналов Западного ВО.

Восстановление боеспособности и укомплектования ВВТ группировки войск Западного ВО осуществляется, в т.ч. за счет ВВТ, снятой с хранения 239 центра обеспечения мобилизационного развертывания (Богучар,45 кмот ГКУ). Обслуживание и ремонт производятся подразделениями 215 ОРВБ (Маршала Жукова) 20А.