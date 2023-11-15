Украинская ПВО уничтожила штурмовик Су-25, БПЛА и ракету Х-59

09:27 15 ноября Киев, Украина

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян. Также силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены штурмовик Су-25, 2 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 , 17 разведывательных БПЛА и одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 15 ноября.



Подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 17 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны и состав горюче-смазочных материалов российского оккупационного войска.