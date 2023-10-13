Украинская пограничная служба предотвратила контрабанду электроники на 10 млн гривен

17:46 13 октября Киев, Украина

Украинские пограничники обнаружили в автобусе, следовавшем из Чехии большую партию смартфонов и планшетов. Предварительно сумма оценки товара составляет более 10 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
"Партию новых телефонов Apple и Xiaomi, а также планшетов Redmi обнаружили в автобусе, следовавшем из Чехии", - говорится в сообщении.
Пограничники обнаружили находку с помощью сканирующей системы. В ГПСУ отметили, что гаджеты были спрятаны под сиденьями пассажиров и даже в туалете под обшивкой.
"Технику изъяли. Предварительно сумма оценки товара составляет более 10 млн гривен", - говорится в сообщении.