Украинская пограничная служба предотвратила контрабанду электроники на 10 млн гривен

Украинские пограничники обнаружили в автобусе, следовавшем из Чехии большую партию смартфонов и планшетов. Предварительно сумма оценки товара составляет более 10 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Пограничники обнаружили находку с помощью сканирующей системы. В ГПСУ отметили, что гаджеты были спрятаны под сиденьями пассажиров и даже в туалете под обшивкой.
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