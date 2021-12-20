Украинская делегация посетила Израиль: о чем говорили

Украинская делегация во главе с Алексеем Резниковым посетила Государство Израиль, участники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию на Донбассе.
В состав делегации вошли вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква и заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что в ходе визита состоялись встречи с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета по национальной безопасности Меиром Бен-Шабатом, министром внутренних дел Израиля Арие Дери, политическим директором, заместителем генерального директора МИД Израиля Алоном Баром и заместителем министра здравоохранения Израиля Иоавом Кишем.
Отмечается, что в ходе визита состоялись встречи с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета по национальной безопасности Меиром Бен-Шабатом, министром внутренних дел Израиля Арие Дери, политическим директором, заместителем генерального директора МИД Израиля Алоном Баром и заместителем министра здравоохранения Израиля Иоавом Кишем.
Стороны также обсудили вопросы возможного сотрудничества при производстве вакцин, в том числе вакцин против COVID-19 и обменялись опытом организации прививок вакциной, которая требует ультранизких температур хранения.
По данным пресс-службы Офиса Президента, дополнительно речь шла о профессиональных эпидемиологических вопросах для упрощения пересечения границ между государствами и уже начатой подготовке к празднованию еврейского Нового года Рош ха-Шана.
Кроме того, особое внимание было уделено противодействию российской агрессии и ситуации на Донбассе. Сообщается, что израильская сторона подтвердила непоколебимую поддержку Украины в стремлении к миру и сохранении ее суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.
В ОП добавили, что в ходе встреч стороны договорились о поддержании существующей динамики контактов на высшем уровне в течение года.
По данным пресс-службы Офиса Президента, дополнительно речь шла о профессиональных эпидемиологических вопросах для упрощения пересечения границ между государствами и уже начатой подготовке к празднованию еврейского Нового года Рош ха-Шана.
Кроме того, особое внимание было уделено противодействию российской агрессии и ситуации на Донбассе. Сообщается, что израильская сторона подтвердила непоколебимую поддержку Украины в стремлении к миру и сохранении ее суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.
В ОП добавили, что в ходе встреч стороны договорились о поддержании существующей динамики контактов на высшем уровне в течение года.
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