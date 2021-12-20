Украинская делегация посетила Израиль: о чем говорили

10:00 13 Апрель Киев, Украина

Украинская делегация во главе с Алексеем Резниковым посетила Государство Израиль , участники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию на Донбассе.





Отмечается, что в ходе визита состоялись встречи с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета по национальной безопасности Меиром Бен-Шабатом, министром внутренних дел Израиля Арие Дери, политическим директором, заместителем генерального директора МИД Израиля Алоном Баром и заместителем министра здравоохранения Израиля Иоавом Кишем. В состав делегации вошли вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква и заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко , сообщает пресс-служба главы государства.Отмечается, что в ходе визита состоялись встречи с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета по национальной безопасности Меиром Бен-Шабатом, министром внутренних дел Израиля Арие Дери, политическим директором, заместителем генерального директора МИД Израиля Алоном Баром и заместителем министра здравоохранения Израиля Иоавом Кишем.

"Участники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности взаимодействие в сфере торговли и инвестиций. Было договорено продолжать сотрудничество между Украиной и Израилем в преодолении пандемии COVID-19", - информировали в ОП.

Стороны также обсудили вопросы возможного сотрудничества при производстве вакцин, в том числе вакцин против COVID-19 и обменялись опытом организации прививок вакциной, которая требует ультранизких температур хранения.



По данным пресс-службы Офиса Президента, дополнительно речь шла о профессиональных эпидемиологических вопросах для упрощения пересечения границ между государствами и уже начатой подготовке к празднованию еврейского Нового года Рош ха-Шана.



Кроме того, особое внимание было уделено противодействию российской агрессии и ситуации на Донбассе. Сообщается, что израильская сторона подтвердила непоколебимую поддержку Украины в стремлении к миру и сохранении ее суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.



В ОП добавили, что в ходе встреч стороны договорились о поддержании существующей динамики контактов на высшем уровне в течение года.