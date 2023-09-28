"Украинская бронетехника" завершила испытание очередной партии минометов калибром 120-мм

19:57 28 сентября Киев, Украина

Компания "Украинская бронетехника" завершила приемно-сдаточные испытания очередной партии 120-мм минометов МП-120 для нужд Вооруженных сил Украины.
 
Об этом сообщает пресс-служба "Украинской бронетехники".

В компании отмечают, что испытание контроля качества проходит каждый миномет, передающийся в войска.

По словам гендиректора "Украинской бронетехники" Владислава Бельбаса, на этих испытаниях были отстреляны последние образцы продукции и тем самым завершен один из текущих контрактов с Минобороны Украины.
"Продолжаем производить минометы разных калибров и поставляем их практически всем силовым ведомствам. Сегодня лично проверял безопасность стрельбы и вбрасывал 120-мм минометные выстрелы на полном заряде в ствол нашего миномета", - рассказал Бельбас.
Он отметил, что минометы производства компании стоят на вооружении самых разных подразделений Сил обороны Украины Вооруженных сил Украины, Территориальной обороны, Сил специальных операций, Нацполиции и СБУ.
"Мы успешно провели релокацию производства и вышли на высокие показатели производства минометов. Компания работает над тем, чтобы минометов калибрами 60-мм, 82-мм и 120-мм в армии было больше", - сказал Владислав Бельбас.