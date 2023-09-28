"Украинская бронетехника" завершила испытание очередной партии минометов калибром 120-мм

Компания "Украинская бронетехника" завершила приемно-сдаточные испытания очередной партии 120-мм минометов МП-120 для нужд Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает пресс-служба "Украинской бронетехники".
В компании отмечают, что испытание контроля качества проходит каждый миномет, передающийся в войска.
По словам гендиректора "Украинской бронетехники" Владислава Бельбаса, на этих испытаниях были отстреляны последние образцы продукции и тем самым завершен один из текущих контрактов с Минобороны Украины.
В компании отмечают, что испытание контроля качества проходит каждый миномет, передающийся в войска.
По словам гендиректора "Украинской бронетехники" Владислава Бельбаса, на этих испытаниях были отстреляны последние образцы продукции и тем самым завершен один из текущих контрактов с Минобороны Украины.
Он отметил, что минометы производства компании стоят на вооружении самых разных подразделений Сил обороны Украины Вооруженных сил Украины, Территориальной обороны, Сил специальных операций, Нацполиции и СБУ.
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