"Украинская бронетехника" завершила испытание очередной партии минометов калибром 120-мм

19:57 28 сентября Киев, Украина

Об этом сообщает пресс-служба "Украинской бронетехники".



В компании отмечают, что испытание контроля качества проходит каждый миномет, передающийся в войска.



По словам гендиректора "Украинской бронетехники" Владислава Бельбаса, на этих испытаниях были отстреляны последние образцы продукции и тем самым завершен один из текущих контрактов с Минобороны Украины.

"Продолжаем производить минометы разных калибров и поставляем их практически всем силовым ведомствам. Сегодня лично проверял безопасность стрельбы и вбрасывал 120-мм минометные выстрелы на полном заряде в ствол нашего миномета", - рассказал Бельбас.

Он отметил, что минометы производства компании стоят на вооружении самых разных подразделений Сил обороны Украины Вооруженных сил Украины, Территориальной обороны, Сил специальных операций, Нацполиции и СБУ.