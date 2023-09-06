"Украинская бронетехника" с начала этого года поставила ВСУ более 600 минометов
16:32 31 августа Киев, Украина
Компания "Украинская бронетехника" полностью возобновила производство минометов
разных калибров и уже в этом году поставила Вооруженным силам Украины более 600 единиц.
Об этом сообщает пресс-служба "Украинской бронетехники" в Facebook.
"С начала полномасштабного вторжения часть наших производственных мощностей на востоке страны была захвачена противником. Мы нашли способ возобновить производственные циклы, провести квалификационные испытания и запустить на релоцированных площадках производство минометов калибров 60-мм, 82-мм и 120-мм", - сказал гендиректор компании "Украинская Бронетехника" Владислав Бельбас.
По его словам, на сегодняшний день компания не только восстановила, но и значительно нарастила, по сравнению с довоенным периодом, объемы производства столь нужной украинской армии артиллерийского оружия.
"Мы поставляем эти изделия разным силовым ведомствам, как за государственное финансирование, так и за средства волонтерских организаций", - сказал Бельбас и добавил, что компания постоянно находится на связи с военными, эксплуатирующими минометы их производства.
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