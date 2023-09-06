"Украинская бронетехника" с начала этого года поставила ВСУ более 600 минометов

16:32 31 августа Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба "Украинской бронетехники" в Facebook. Компания "Украинская бронетехника" полностью возобновила производство минометов разных калибров и уже в этом году поставила Вооруженным силам Украины более 600 единиц.Об этом сообщает пресс-служба "Украинской бронетехники" в Facebook.

"С начала полномасштабного вторжения часть наших производственных мощностей на востоке страны была захвачена противником. Мы нашли способ возобновить производственные циклы, провести квалификационные испытания и запустить на релоцированных площадках производство минометов калибров 60-мм, 82-мм и 120-мм", - сказал гендиректор компании "Украинская Бронетехника" Владислав Бельбас.

По его словам, на сегодняшний день компания не только восстановила, но и значительно нарастила, по сравнению с довоенным периодом, объемы производства столь нужной украинской армии артиллерийского оружия.