"Украинская бронетехника" передала ВСУ тысячи 122-мм выстрелов

14:38 22 сентября Киев, Украина

Компания "Украинская бронетехника" в кооперации с несколькими странами НАТО продолжает поставлять боеприпасы Вооруженным силам Украины . В настоящее время украинское войско получило тысячи осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов с полным зарядом.

Об этом сообщает пресс-служба "Украинской бронетехники".

"22 сентября тысячи новых дефицитных 122-мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов с полным зарядом были доставлены Силам обороны. Эти боеприпасы крайне необходимы для поддержки украинских наступательных операций и освобождения от российских оккупантов временно захваченных ими территорий", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что работают над тем, чтобы в разы увеличить производство артиллерийских боеприпасов.