"Украинская бронетехника" передала ВСУ тысячи 122-мм выстрелов
14:38 22 сентября Киев, Украина
Компания "Украинская бронетехника"
в кооперации с несколькими странами НАТО продолжает поставлять боеприпасы
Вооруженным силам Украины . В настоящее время украинское войско получило тысячи осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов с полным зарядом.
Об этом сообщает пресс-служба "Украинской бронетехники".
"22 сентября тысячи новых дефицитных 122-мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов с полным зарядом были доставлены Силам обороны. Эти боеприпасы крайне необходимы для поддержки украинских наступательных операций и освобождения от российских оккупантов временно захваченных ими территорий", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что работают над тем, чтобы в разы увеличить производство артиллерийских боеприпасов.
"Роль артиллерии в нынешней войне сложно переоценить. Поэтому возможность производить и поставлять артиллерийские боеприпасы для нас в приоритете. Наша компания работает над ростом ежемесячных объемов производства артиллерийских боеприпасов. В ближайших планах – нарастить количество 122-мм выстрелов в разы", – отметил генеральный директор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас.
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