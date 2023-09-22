Украинская бронетехника оперирует за последней линией обороны россии - ISW

Украинская бронетехника уже оперирует за последней линией обороны россии, через которую украинские военные проникают в западную часть Запорожской области. Это первый зафиксированный случай использования бронетехники Вооруженных Сил Украины (ВСУ) за пределами российской трехуровневой обороны.
Эти выводы содержатся в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).
Согласно данным экспертов, геолокационные данные, полученные 21 сентября, свидетельствуют о том, что украинская бронетехника переместилась к югу от российских противотанковых рвов и препятствий типа "Зубы дракона", которые входят в состав трехуровневой обороны, и вступила в ограниченный бой непосредственно к западу от Вербового. Этот случай является первым документированным использованием бронетехники ВСУ за пределами российских трехуровневых оборонительных линий.
Аналитики отмечают, что вероятно, украинские вооруженные силы успешно подавили российскую артиллерию и другие противотанковые системы в этой области, что позволило им вывести бронетехнику вперед. Способность Украины подводить бронетехнику к мощным российским оборонительным сооружениям и проходить сквозь них, чтобы продолжить наступление, являются важными признаками успеха в украинском контрнаступлении.
Эти выводы содержатся в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).
Согласно данным экспертов, геолокационные данные, полученные 21 сентября, свидетельствуют о том, что украинская бронетехника переместилась к югу от российских противотанковых рвов и препятствий типа "Зубы дракона", которые входят в состав трехуровневой обороны, и вступила в ограниченный бой непосредственно к западу от Вербового. Этот случай является первым документированным использованием бронетехники ВСУ за пределами российских трехуровневых оборонительных линий.
Аналитики отмечают, что вероятно, украинские вооруженные силы успешно подавили российскую артиллерию и другие противотанковые системы в этой области, что позволило им вывести бронетехнику вперед. Способность Украины подводить бронетехнику к мощным российским оборонительным сооружениям и проходить сквозь них, чтобы продолжить наступление, являются важными признаками успеха в украинском контрнаступлении.
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