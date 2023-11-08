Украинская бронетехника на левом берегу Херсона: отчет ISW

Специалисты Института изучения войны (ISW) сообщают о перемещении ограниченного количества бронетехники на левый берег Херсонской области со стороны украинских вооруженных сил. Российские источники отмечают, что украинские войска проводят необычно масштабные наземные операции с участием легкой пехотной группировки примерно батальонного размера на восточном (левом) берегу Херсона.
Согласно информации, предоставленной российскими "военкорами", 6 ноября был опубликован снимок, на котором видно украинский гусеничный десантный транспорт, перевозящий боевую машину пехоты на восточный (левый) берег возле села Крынки. Другие отчеты, опубликованные 7 ноября, утверждают, что украинская боевая машина пехоты самостоятельно пересекла реку Днепр у Крынок, а также сообщают о уничтожении западного бронетранспортера-амфибии на восточном берегу.
Некоторые "военкоры" утверждают, что один или два украинских БТРа пересекли Днепр возле Крынок, в то время как другие сообщают о переброске нескольких бронетранспортеров в этот район. Российские информаторы также утверждают, что на восточном берегу в районе Крынок действует более 300 украинских военных, а также несколько сотен украинских военных на всем восточном берегу Херсонской области.
Боевые столкновения продолжаются вблизи Крынок, Поймы, Песчановки и Подстепного, хотя попытки украинских войск продвигаться вперед 6 и 7 ноября не были особенно масштабными по сравнению с предыдущими днями.
Эксперты отмечают, что ISW воздерживается от спекуляций о возможной будущей активности украинских вооруженных сил на восточном берегу Херсонской области.
Согласно информации, предоставленной российскими "военкорами", 6 ноября был опубликован снимок, на котором видно украинский гусеничный десантный транспорт, перевозящий боевую машину пехоты на восточный (левый) берег возле села Крынки. Другие отчеты, опубликованные 7 ноября, утверждают, что украинская боевая машина пехоты самостоятельно пересекла реку Днепр у Крынок, а также сообщают о уничтожении западного бронетранспортера-амфибии на восточном берегу.
Некоторые "военкоры" утверждают, что один или два украинских БТРа пересекли Днепр возле Крынок, в то время как другие сообщают о переброске нескольких бронетранспортеров в этот район. Российские информаторы также утверждают, что на восточном берегу в районе Крынок действует более 300 украинских военных, а также несколько сотен украинских военных на всем восточном берегу Херсонской области.
Боевые столкновения продолжаются вблизи Крынок, Поймы, Песчановки и Подстепного, хотя попытки украинских войск продвигаться вперед 6 и 7 ноября не были особенно масштабными по сравнению с предыдущими днями.
Эксперты отмечают, что ISW воздерживается от спекуляций о возможной будущей активности украинских вооруженных сил на восточном берегу Херсонской области.
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