Украинская бригада успешно обучена в Швеции, готовится к будущему контрнаступлению

19:05 18 мая Киев, Украина

Украинская бригада, состоящая из трех до пяти тысяч военнослужащих, успешно прошла обучение в Швеции, приобретая навыки работы на современной западной технике.



По информации, первоначально опубликованной газетой The Times и подтвержденной шведским общественным вещателем SVT со ссылкой на источник, эта бригада может стать одним из наиболее эффективных подразделений, принимающих участие в будущем контрнаступлении.



По данным The Times, украинская бригада, прошедшая обучение в Швеции, оснащена современными танками Leopard 2, боевыми машинами CV-90 и артиллерийскими системами Archer, что придает ей статус одного из самых мощных подразделений Вооруженных сил Украины.



Британская газета отмечает, что в этом месяце (май) бригада вернулась в Украину, готовая к бою.



СМИ отмечают, что это первое сообщение о тренировках украинских подразделений в Швеции, и официально шведские Силы обороны не подтверждают и не опровергают эту информацию.