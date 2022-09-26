Украинская авиация за сутки 33 раза ударила по оккупантам

10:15 26 сентября Киев, Украина

В течение 25 сентября подразделения Сил обороны Украины эффективно отразили все атаки российских оккупантов и нанесли прицельные удары по позициям врага.

Об этом говорится в сводке Генштаба.



Украинская авиация нанесла 33 удара, поразив не менее 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и восемь позиций зенитно-ракетных комплексов. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили один самолет Су-25, вертолет Ми-8 и два БПЛА противника.



Ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления, 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, две позиции зенитных ракетных комплексов, три подразделения ракетных войск и артиллерии, шесть складов с боеприпасами и девять отдельных важных целей.



Противник за минувшие сутки нанес 5 ракетных и 12 авиационных ударов, совершил более 83 обстрелов из РСЗО. Также враг задействовал 4 ударных БПЛА для ударов по объектам гражданской инфраструктуры.



От вражеского огня пострадали более 40 населенных пунктов. Это, в частности, Купянск, Краматорск, Бахмут, Красногоровка, Марьинка, Каменка, Курахово, Павловка, Запорожье, Никополь, Очаков, Николаев и Одесса.