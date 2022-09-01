Украинская авиация ударила по трем опорным пунктам рф в Херсонской области

Во вторник, 2 августа, украинские защитники ударили по опорным пунктам армии рф в Херсонской области. Враг понес потери в технике и живой силе.
Об этом говорится в сводке оперативного командования Юг.
Как указано, авиация ВСУ нанесла три удара по опорным пунктам и один - по скоплению вооружения и техники в Бериславском и Баштанском районах.
В то же время ракетно-артиллерийские подразделения украинской армии в очередной раз обстреляли пункт базирования оккупационных войск в Чернобаевке.
Как указано, авиация ВСУ нанесла три удара по опорным пунктам и один - по скоплению вооружения и техники в Бериславском и Баштанском районах.
В то же время ракетно-артиллерийские подразделения украинской армии в очередной раз обстреляли пункт базирования оккупационных войск в Чернобаевке.
Тем временем в Сети обнародовали видео, на котором слышны взрывы, как утверждается, в Херсоне и области.
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