Украинская авиация ударила по трем опорным пунктам рф в Херсонской области

07:43 03 августа Киев, Украина

Во вторник, 2 августа, украинские защитники ударили по опорным пунктам армии рф в Херсонской области. Враг понес потери в технике и живой силе.

 
Об этом говорится в сводке оперативного командования Юг.

Как указано, авиация ВСУ нанесла три удара по опорным пунктам и один - по скоплению вооружения и техники в Бериславском и Баштанском районах.

В то же время ракетно-артиллерийские подразделения украинской армии в очередной раз обстреляли пункт базирования оккупационных войск в Чернобаевке.
 
"Подтвержденные потери врага составляют 20 рашистов, 2 танка Т-72, гаубица Мста-Б, еще 4 единицы автомобильной и бронированной техники", - уточнили бойцы.
 
Тем временем в Сети обнародовали видео, на котором слышны взрывы, как утверждается, в Херсоне и области.