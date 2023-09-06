Украинская авиация нанесла точные удары по оккупантам: разрушены вражеские комплексы и позиции

09:02 28 августа Киев, Украина

За минувшие сутки украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов, в том числе по зенитно-ракетным комплексам противника.



Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба.



Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины поразили 1 склад боеприпасов, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 артиллерийских средства на огневых позициях врага.



В течение суток состоялось 34 боевых столкновения.



Ночью противник нанес ракетный удар по территории Украины, 4 крылатые ракеты были уничтожены противовоздушной обороной.



Всего за сутки враг нанес 11 ракетных и 48 авиационных ударов, 54 обстрела из РСЗО по позициям украинских войск и населенных пунктам. В результате российских атак погибли и ранены мирные жители, повреждены жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура.