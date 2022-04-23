Украино-венгерская комиссия по вопросам нацменьшинств соберется в сентябре

10:41 23 июля Киев, Украина

Украина и Венгрия согласовали график проведения совместных заседаний, так 16 сентября пройдет заседание комиссии по вопросам нацменьшинств.

Об этом сообщили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции в Киеве.

"Мы согласовали график дальнейших контактов, заседаний комиссии по вопросам национальных меньшинств, кстати, председательство в этой комиссии в соответствии с решением правительства перейдет Министерству иностранных дел, проведения двусторонней межправительственной комиссии в сентябре этого года. Поэтому, впереди у нас очень динамичные контакты с Венгрией", - отметил Кулеба.

В свою очередь глава венгерской дипломатии сообщил, что проведение заседания ожидается 16 сентября.

"Я надеюсь, что мы и там достигнем новых результатов в использовании венгерского языка в венгроязычных школах", - подчеркнул Сийярто.

Венгерский министр отметил, что, кроме того, 24 сентября состоится заседание совместной комиссии по пограничным делам, где стороны должны обсудить вопрос КПП «Нодьгодош - Большая Паладь», а 30 сентября будет заседать "общая экономическая комиссия".