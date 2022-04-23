Украино-венгерская комиссия по вопросам нацменьшинств соберется в сентябре

Украина и Венгрия согласовали график проведения совместных заседаний, так 16 сентября пройдет заседание комиссии по вопросам нацменьшинств.
Об этом сообщили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции в Киеве.
В свою очередь глава венгерской дипломатии сообщил, что проведение заседания ожидается 16 сентября.
Венгерский министр отметил, что, кроме того, 24 сентября состоится заседание совместной комиссии по пограничным делам, где стороны должны обсудить вопрос КПП «Нодьгодош - Большая Паладь», а 30 сентября будет заседать "общая экономическая комиссия".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии