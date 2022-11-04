Украине планируют передать часть замороженных активов цетробанка россии

16:10 04 ноября Киев, Украина

Европейский Союз поручил юристам разработать правовые способы использования замороженных активов цетробанка россии для восстановления Украины. Часть денег из 300 миллиардов долларов, заблокированных в Европе, планируют передать Украине.



Об этом сообщил народный депутат из фракции партии "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"ЕС поручил юристам проработать правовые способы использования замороженных активов банка рф для восстановления Украины. Новость вызывает сдержанный оптимизм. Вместе с тем, следует понимать, что предстоит долгий путь решения очень сложной юридической задачи таким образом, чтобы достигнув цели, не отойти от принципа верховенства права", - сказал Гетманцев.

Он добавил, что еще сложнее вопрос использования средств и имущества россиян из подсанкционных списков.

"Для этого предлагается внести изменения в законодательство, уравняв обход санкций с отмыванием грязных средств. Но такое законодательство в любом случае будет действовать только на будущее", — отметил нардеп.

По его словам, с аналогичными проблемами по резервам центробанка рф сталкиваются и США, взвешивающие риски того, что иностранные государства не будут размещать свои резервы в США, если деньги центрабанка будут обращены в пользу Украины без надлежащих правовых оснований.

"Принцип верховенства права тогда принцип верховенства права, когда он распространяется и на твоих друзей, и на твоих врагов, и на тебя самого. Этим и отличается цивилизация от антицивилизации, управляемой диктатурой или революционной целесообразностью", — подчеркнул Гетманцев.

Он добавил, что перспектива получить активы реальна, но "очевидно, что это займет время и решение не будет быстрым".