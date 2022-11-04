Украине планируют передать часть замороженных активов цетробанка россии

Европейский Союз поручил юристам разработать правовые способы использования замороженных активов цетробанка россии для восстановления Украины. Часть денег из 300 миллиардов долларов, заблокированных в Европе, планируют передать Украине.
Об этом сообщил народный депутат из фракции партии "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Об этом сообщил народный депутат из фракции партии "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Он добавил, что еще сложнее вопрос использования средств и имущества россиян из подсанкционных списков.
По его словам, с аналогичными проблемами по резервам центробанка рф сталкиваются и США, взвешивающие риски того, что иностранные государства не будут размещать свои резервы в США, если деньги центрабанка будут обращены в пользу Украины без надлежащих правовых оснований.
Он добавил, что перспектива получить активы реальна, но "очевидно, что это займет время и решение не будет быстрым".
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