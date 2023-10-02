Украине передана система Slinger для сбивания дронов

Австралийская компания Electro Optic Systems завершила изготовление и передала Украине систему по сбиванию дронов Slinger, которая предоставит более эффективную защиту неба страны.
Об этом сообщил представитель компании, Мэтт Джонс, в интервью ABC.
Система Slinger, собранная на промышленной площадке в Канберре, Австралия, предназначена для ликвидации угроз, создаваемых российскими дронами, и будет играть важную роль в обеспечении безопасности Украины.
Система включает в себя пушку, установленную на кузове пикапа, которая способна отслеживать цели и является частью комплекса вооружений, предназначенного для сбивания вражеских дронов. Особенностью Slinger является ее доступная стоимость, что позволит Украине более эффективно бороться с дронами, даже если они имеют невысокую рыночную стоимость.
Мэтт Джонс подчеркнул, что компания видит растущую угрозу от дронов, которые используются для нападений на Украину, и существующие средства, применяемые Украиной для их борьбы, часто слишком дороги для уничтожения дронов невысокой стоимости, оцениваемых в 10 000 или даже 1000 долларов.
Об этом сообщил представитель компании, Мэтт Джонс, в интервью ABC.
Система Slinger, собранная на промышленной площадке в Канберре, Австралия, предназначена для ликвидации угроз, создаваемых российскими дронами, и будет играть важную роль в обеспечении безопасности Украины.
Система включает в себя пушку, установленную на кузове пикапа, которая способна отслеживать цели и является частью комплекса вооружений, предназначенного для сбивания вражеских дронов. Особенностью Slinger является ее доступная стоимость, что позволит Украине более эффективно бороться с дронами, даже если они имеют невысокую рыночную стоимость.
Мэтт Джонс подчеркнул, что компания видит растущую угрозу от дронов, которые используются для нападений на Украину, и существующие средства, применяемые Украиной для их борьбы, часто слишком дороги для уничтожения дронов невысокой стоимости, оцениваемых в 10 000 или даже 1000 долларов.
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