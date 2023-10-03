Украине передана продукция российского предприятия на сумму почти $5,5 млн - СБУ

15:13 03 октября Киев, Украина

Высший антикоррупционный суд принял решение в пользу Министерства юстиции, означающее, что Украине будет передана продукция российского предприятия ПАО "Роствертол" на сумму почти $5,5 миллиона. Это российское предприятие, важная часть военно-промышленного комплекса россии.



Об этом сообщило СБУ.



Конфискованная партия комплектующих для систем управления боевыми вертолетами была изготовлена одним из львовских заводов по заказу Ростовской компании, начиная с 2011 года. В ходе этой долгой истории, компания надеялась получить свой заказ уже в 2014 году. Однако, контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) предотвратили отправку вертолетных комплектующих в россию.



Конфискованные технологические компоненты предполагается использовать в производстве вооружений для Вооруженных Сил Украины (ВСУ).