Украине нужны быстродействующие и надежные гарантии безопасности – Зеленский

08:49 30 апреля Киев, Украина

С своем интервью польским СМИ президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что ожидает Украина от стран-гарантов ее безопасности. Украине необходимы гарантии безопасности, которые должны реализовываться по формуле "люди-часы", заявил украинский лидер.

"Я точно знаю, что нам нужны гарантии безопасности. Я точно знаю, что нам нужно, и мы хотим попросить именно то, что нам нужно, а не то, что может предоставить НАТО", - отметил президент.

Он подчеркнул, что в гарантиях безопасности есть две важнейшие вещи - люди и сроки.

"Как бы это цинично не звучало. Возможность сохранить определенное количество людей зависит от количества сроков, оружия. С точки зрения крови и потерь - это люди-часы", - сказал Зеленский.

При этом глава государства отметил, что не надо собирать большое количество стран, которые должны что-то гарантировать.

По его словам, их представители не должны "10 дней решать, 4 недели присылать, еще 8 недель анализировать".

"Мы просто говорим исходя из своего опыта, с которым согласны многие страны. Мы говорим: люди-часы. Нам нужны гарантии безопасности именно "люди-часы", - подчеркнул Зеленский.

Президент этим объяснил и возникновение рабочего названия украинской инициативы - U-24, в рамках которой страны-гаранты должны принимать решения в течение первых суток, а в этих решениях прописывать конкретику относительно того, что на следующий день то или иное государство должно получить.