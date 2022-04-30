Украине нужны быстродействующие и надежные гарантии безопасности – Зеленский

С своем интервью польским СМИ президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что ожидает Украина от стран-гарантов ее безопасности. Украине необходимы гарантии безопасности, которые должны реализовываться по формуле "люди-часы", заявил украинский лидер.
Он подчеркнул, что в гарантиях безопасности есть две важнейшие вещи - люди и сроки.
При этом глава государства отметил, что не надо собирать большое количество стран, которые должны что-то гарантировать.
По его словам, их представители не должны "10 дней решать, 4 недели присылать, еще 8 недель анализировать".
Президент этим объяснил и возникновение рабочего названия украинской инициативы - U-24, в рамках которой страны-гаранты должны принимать решения в течение первых суток, а в этих решениях прописывать конкретику относительно того, что на следующий день то или иное государство должно получить.
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