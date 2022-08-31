Украине нужно обеспечить поставки боеприпасов к HIMARS - Пентагон

Украине не нужно отправлять сотни систем HIMARS, необходимо обеспечить непрерывные поставки боеприпасов к ним.
Об этом заявил замглавы Пентагона Колин Каль.
Представитель Пентагона напомнил, что по три схожих с HIMARS систем – M270 и MARS II - обязались предоставить Украине Нидерланды и Германия.
Каль подтвердил, что в новом пакете военной помощи США будут поставлены высокоточные боеприпасы GMLRS для HIMARS, которые поражают цели на расстоянии 70 км. С их помощью ВСУ поражают узлы командования и управления, центры обеспечения и логистики, ключевые радарные системы.
Он отметил, что точечные удары HIMARS заставили рф отодвинуть тылы вглубь.
Каль подтвердил, что в новом пакете военной помощи США будут поставлены высокоточные боеприпасы GMLRS для HIMARS, которые поражают цели на расстоянии 70 км. С их помощью ВСУ поражают узлы командования и управления, центры обеспечения и логистики, ключевые радарные системы.
Он отметил, что точечные удары HIMARS заставили рф отодвинуть тылы вглубь.
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