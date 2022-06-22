Украине нужен план Маршалла для восстановления после войны — Шольц

Перед саммитом G7 канцлер Германии Олаф Шольц призвал создать план Маршалла для восстановления Украины после войны с россией.
Об этом он заявил в правительственном обращении, передает Sueddeutsche Zeitung.
Он отметил, что недавно был в Украине и увиденное там напоминает ему фотографии немецких городов после окончания Второй мировой войны.
По его словам, речь о помощи в восстановлении Украины пойдет на грядущем саммите G7 в Эльмау 26-28 июня, в котором будет участвовать и президент Владимир Зеленский.
Канцлер для реализации этого плана хочет создать комиссию экспертов вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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