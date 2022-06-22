Украине нужен план Маршалла для восстановления после войны — Шольц

20:37 22 июня Киев, Украина

Перед саммитом G7 канцлер Германии Олаф Шольц призвал создать план Маршалла для восстановления Украины после войны с россией.

Об этом он заявил в правительственном обращении, передает Sueddeutsche Zeitung.

Он отметил, что недавно был в Украине и увиденное там напоминает ему фотографии немецких городов после окончания Второй мировой войны.

"И точно так же, как когда-то разрушенная войной Европа, Украина нуждается сегодня в "плане Маршалла" для своего восстановления", - сказал Шольц.

По его словам, речь о помощи в восстановлении Украины пойдет на грядущем саммите G7 в Эльмау 26-28 июня, в котором будет участвовать и президент Владимир Зеленский.

"Украине нужен план Маршалла для реконструкции. На саммите нужно договориться о том, как мог бы выглядеть такой план", – сказал Шольц.

Канцлер для реализации этого плана хочет создать комиссию экспертов вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.