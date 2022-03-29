Украина не занимается поставками фосфорных бомб - Зеленский

11:55 03 ноября Киев, Украина

Армянский кинорежиссер Сарик Андреасян обвинил Украину, а в частности Владимира Зеленского, в поставке фосфорных бомб Азербайджану , которые были применены на территории Нагорного Карабаха.

Президент назвал данную информацию фейком и подчеркнул, что Украина никогда и никому не поставляла фосфорные бомбы.

В свою очередь Зеленский призвал режиссера «не брать на себя роль носителя чужих фейков». «Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб. Вообще. Особенно в места, где уже горячо, и где уже много горячих голов, которые хотят там что-то «геополитически порешать», — написал президент.



Зеленский добавил, что Украина выступает против любых кровавых конфликтов, не поддерживает эскалации и не подпитывает противостояния. «Во-вторых, нам прекрасно известно, кто и почему вбрасывает подобную «информацию». У нас уже есть иммунитет ко всему этому. Есть он и у Европы», — отметил украинский лидер.



Также, по мнению украинского президента, задача всех художников и деятелей культуры — помогать деэскалации, «тушить агрессивные эмоции, не усугублять противоречий и не распространять фейки».